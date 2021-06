Famalicão: Juvenis do FAC na luta pelo título nacional de voleibol

A equipa de voleibol do Famalicense Atlético Clube (FAC), do escalão de juvenis, depois da vitória, na passada semana, sobre o Amares Volei, por 3-0, garantiu um lugar na fase final do campeonato.

A competição que vai determinar o campeão nacional, para além do FAC, conta com dois clubes da zona de Lisboa, o CV Oeiras, SL Benfica ou SC Marinhense, e do clube representante dos Açores. O sorteio para esta fase realiza-se a 14 de junho e a final, que vai determinar o campeão nacional, vai decorrer no fim de semana de 18 a 20 de junho.

O local para o encontro ainda não está definido.