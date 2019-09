No Dia Europeu sem Carros, que se assinala a 22 de setembro, as ruas do centro da cidade de Famalicão vão estar encerradas ao trânsito e vão encher-se de atividades para toda a família, transformando-se num gigantesco anfiteatro ao ar livre, com concertos musicais, aulas de teatro, demonstrações de dança, zonas de leitura, iniciativas desportivas e ações ambientais.

O comércio também sairá à rua com as suas montras participando nesta festa pela mobilidade e pela sustentabilidade.

As ruas encerradas ao trânsito são a Rua Adriano Pinto Basto (a partir do entroncamento com a rua Daniel Santos), Rua Santo António, Topo Norte da Praça D. Maria II, Praça D. Maria II (largo em frente à Fundação Cupertino de Miranda e Alameda) e Praça 9 de Abril.