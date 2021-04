Famalicão: Junta de Vermoim promove orçamento participativo com 5 mil euros para a melhor proposta

A Junta de Freguesia de Vermoim promove o Orçamento Participativo, que apela à participação dos cidadãos na gestão da freguesia.

O tema deste ano é o meio ambiente, com uma verba de cinco mil euros para o projeto mais votado. O projeto vencedor será implementado pela autarquia local em colaboração com o proponente.

Podem participar no Orçamento Participativo de Vermoim os cidadãos maiores de 16 anos, residentes na freguesia; podem fazê-lo a título individual ou em grupo de cidadãos, através do preenchimento do formulário de candidatura no portal do Orçamento Participativo em www.op.terrasdevermoim.com, ou presencialmente na Junta de Freguesia, no horário de atendimento, até ao dia 15 de maio.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de Vermoim pretende promover uma participação ativa dos vermoinenses na definição das políticas públicas locais. Os cidadãos residentes em Vermoim terão a oportunidade de desenvolver projetos participativos e de decisão em matérias que podem contribuir para o desenvolvimento da comunidade.

Recorde-se que o Orçamento Participativo tem a finalidade de aproximar os cidadãos à causa pública, de estimular a participação democrática e a responsabilidade pública.