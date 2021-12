Famalicão: Junta de Ribeirão manifesta profundo pesar pelo falecimento de Manuel Santos Oliveira

Na passada terça-feira, vários atletas do Liberdade participaram no Torneio de Ano Novo, que decorreu na pista de atletismo do Altice Fórum de Braga.

A participar na distância dos 3000 metros, Eduardo Salazar, atleta do escalão júnior, obteve um novo recorde pessoal (RP), ficando apenas a 38 centésimos dos mínimos para os Campeonatos Nacionais de Juniores, em Pista Coberta.