Famalicão: Junta de Ribeirão assina protocolo para ajudar antigos combatentes

A Junta de Freguesia de Ribeirão vai assinar um protocolo de colaboração com o Núcleo de Ribeirão da Liga dos Combatentes e com o Museu da Guerra Colonial, ambas sediadas em Ribeirão, com o objetivo de divulgar e acompanhar os antigos combatentes e as viúvas relativamente aos benefícios que lhe confere o Estatuto do Antigo Combatente.

Com este protocolo, a Junta de Freguesia «pretende reiterar a estima e o apreço que tem pelos antigos combatentes, como já tem sido manifestado noutras ocasiões, quando esteve ao lado da Liga de Combatentes nas diversas homenagens que têm sido feitas no Jardim de Santa Ana, em terreno público, pertença da Junta de Freguesia», lembra.

A cerimónia de assinatura do protocolo está marcada para o dia 1 de dezembro, feriado, pelas 10h30, junto à sede da Liga dos Combatentes de Ribeirão. Inclui também uma visita guiada aos painéis de azulejo e ao monumento alusivos às duas guerras onde estiveram os antigos combatentes.

Na tarde desse dia, pelas 18h00, terá lugar, no Museu da Guerra Colonial, um Sarau Cultural de homenagem aos Antigos Combatentes, com música e poesia.

Este protocolo resulta de um outro celebrado entre a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional e a Associação Nacional de Freguesias.