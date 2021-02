Devido a trabalhos de manutenção e melhoramento da rede de água pública, a junta de freguesia de Oliveira Sta Maria informa que poderão acontecer cortes no abastecimento.

De acordo com as previsões, os trabalhos podem originar essas interrupções no período entre as 14h e as 18h desta terça-feira, dia 23 de fevereiro.

Zonas afetadas: Avenida 25 de Abril, Rua das Vinhas, Rua de Real, Rua de Vila Pouca e Rua do Carmo