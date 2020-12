Famalicão: Junta de Oliveira Santa Maria promove comércio e quer freguesia iluminada

A Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria tem em curso duas iniciativas natalícias. Uma, para promoção e dinamização do comércio com vales de 200 euros (1.º prémio), 100 euros (2.º prémio) e 50 euros (3.º prémio) em vales de compras. Os oliveirenses são incentivados a comprar no comércio local e, desta forma, habilitam-se aos referidos prémios. Esta iniciativa é válida até 6 de janeiro, sendo que o sorteio acontece a 9 de janeiro.

A outra iniciativa, desafia as famílias a iluminar as suas casas Os prémios são no mesmo valor – 200, 100 e 50 euros – em vales de compras no comércio tradicional. Para se habilitar deve enviar, até 15 de dezembro, fotografias da sua casa iluminada para [email protected], com nome, morada e número de telemóvel. As três fotos com mais “gostos” serão as premiadas.

Os regulamentos destas iniciativas estão no facebook da Junta de Freguesia.