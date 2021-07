Famalicão: Junta de Freguesia de S. Martinho abriu renovada

A junta tem um serviço de atendimento mais acessível ao público e tem um salão nobre mais apropriado para acolher a Assembleia de Freguesia. Este domingo, foi inaugurado o espaço que foi alvo de obras de renovação. A cerimónia de inauguração das novas instalações foi marcada pela presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador para as Freguesias, Mário Passos.

«O presidente de Junta percebeu que era necessária uma mudança e em boa hora o fez porque criou condições que dignificam a democracia e o exercício autárquico aproximando as pessoas dos serviços», explicou Paulo Cunha. As obras, suportadas pelo município, implicaram um investimento de cerca de 103 mil euros. Com a empreitada, o serviço de atendimento e da presidência da autarquia local passaram do primeiro andar para o rés-do-chão e foi criado no primeiro andar um Salão Nobre.

O presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho, Manuel Oliveira, era um homem naturalmente feliz. É que para além desta inauguração da requalificação do edifício, estão em curso obras na zona central da localidade, que implicaram um apoio municipal de cerca de 85 mil euros. O espaço vai apresentar novos equipamentos e um parque de estacionamento.