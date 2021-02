Famalicão: Junta de Freguesia de Lousado atribui 13 bolsas de estudo

A Junta de Freguesia de Lousado decidiu atribuir bolsas de estudo para o ensino superior a todas as candidaturas apresentadas, 13 no total.

Esta decisão da autarquia local decorre da crise provocada pela covid-19 e consequente alteração da situação económica dos agregados familiares.

«Temos consciência de que as verbas da Bolsa a atribuir não são as desejáveis, mas representam um sinal de atenção aos jovens de Lousado para não porem em causa a prossecução dos estudos e, assim, reduzir as possibilidades de abandono e/ou insucesso escolar motivado por insuficiências económicas», explica Jorge Ferreira, presidente da Junta de Freguesia.