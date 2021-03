Famalicão: Junta de Esmeriz e Cabeçudos amplia rede de saneamento

Na próxima semana, a Junta de Esmeriz e Cabeçudos avança com uma nova fase de ampliação da rede de saneamento básico na freguesia. A intervenção vai beneficiar os moradores da Avenida do Reguengo, Rua Nova de Sampaio, Rua da Paz, Rua dos Pinheiros Mansos e Rua do Pessegueiro, num total de cerca de vinte e cinco habitações.

Os trabalhos vão obrigar a alguns condicionamentos temporários na circulação.

Com a conclusão da obra, o executivo local garante que a freguesia vai ficar com uma cobertura de saneamento básico de 94%.