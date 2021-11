A Junta de Freguesia de Castelões, no âmbito do programa de incentivo à natalidade, entregou mais um cheque, de 250 euros, ao recém-nascido Vicente Azevedo, com «parabéns aos pais e votos de um futuro risonho ao pequeno Vicente».

Este programa foi provado em reunião da Assembleia de Freguesia, realizada a 30 de dezembro de 2020 e, desde então, já foram entregues nove cheques, perfazendo um total de 2 250 euros.