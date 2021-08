Famalicão: Junta de Castelões já entregou 1.250€ a pais de recém-nascidos

A Junta de freguesia de Castelões já entregou, neste ano de 2021, cinco vales de apoio à natalidade.

A autarquia decidiu implementar esta medida no sentido de procurar contrariar a tendência do envelhecimento da população e promover a fixação de população jovem na freguesia. «Com esta medida pretende-se apoiar as famílias jovens de uma forma direta, aumentando o seu orçamento familiar numa altura de despesas avultadas, como é o nascimento de um filho», explica o executivo.

Cada família contemplada recebe um vale no valor de 250 euros, tendo a junta de freguesia investido até ao momento 1.250 euros.

Os pais do Duarte Esteves Vale ( recém-nascido na fotografia ) foram os mais recentes contemplados com esta oferta da junta local.