Famalicão: Junta de Castelões incentiva a natalidade com 250 euros por cada bebé

A Assembleia de Freguesia de Castelões aprovou, esta quarta-feira, um incentivo à natalidade, de 250 euros, por cada recém-nascido registado como natural desta localidade. Esta medida aplica-se ao primeiro filho e seguintes.

A Junta de Freguesia de Castelões decidiu implementar esta medida no sentido de procurar contrariar a tendência do envelhecimento da população e promover a fixação de população jovem na freguesia. «Com esta medida pretende-se apoiar as famílias jovens de uma forma direta, aumentando o seu orçamento familiar numa altura de despesas avultadas, como é o nascimento de um filho», explica o executivo em nota publicada nas redes sociais.

O Regulamento de Incentivo à Natalidade está disponível na Junta de Freguesia e será brevemente entregue um exemplar em casa de cada castelonense)