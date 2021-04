Famalicão: Junta de Castelões entrega mais 250 euros de incentivo à natalidade

No âmbito do Programa de Incentivo à Natalidade, criado em dezembro do ano passado, a Junta de Freguesia de Castelões entregou o segundo cheque, no valor de 250,00€, ao recém-nascido Vicente Mesquita Sousa.

A autarquia local assinala o momento nas redes sociais, com «parabéns aos pais e votos de um futuro risonho para o pequeno Vicente».