Famalicão: Junta de Arnoso e Sezures assinala Natal com ofertas

Na impossibilidade de realizar a tradicional Festa de Natal, a Junta de Freguesia de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures ofereceu chocolates aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo dos estabelecimentos de ensino da união de freguesias.

Em parceria com a empresa Fergotex, o executivo local ofereceu aos habitantes da União de Freguesias um kit de máscaras cirúrgicas e um postal contendo a mensagem de Natal do presidente. A distribuição destas máscaras, com grande índice de proteção, tem como objetivo contribuir para uma maior segurança das pessoas durante este período festivo, propício a convívios familiares.