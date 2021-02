Famalicão: JSD São Cosme, Telhado e Portela ajuda famílias confinadas

O Núcleo da JSD de Vale S. Cosme, Telhado e Portela tem estado a apoiar pessoas mais idosas e famílias em confinamento, nomeadamente na compra de alimentação e medicação. No primeiro confinamento auxiliaram 7 famílias e cerca de 30 pessoas; neste segundo confinamento têm apoiado mais de 15 famílias.

Segundo o presidente do Núcleo, Luís Barroso, «para além de ajudarmos as pessoas que não podiam sair de casa ou mesmo as que não queriam sair para salvaguardar a sua segurança, ajudamos ainda o comércio local, uma vez que estas compras foram feitas nos estabelecimentos comerciais da nossa União de Freguesias».

O presidente do Núcleo acrescenta que «é importante ajudarmos a população e o núcleo tem este sentido de responsabilidade! A nossa maior dificuldade, neste momento, prende-se com o facto da nossa campanha apenas estar divulgada nas nossas redes sociais, e provavelmente não passa a mensagem a todos os habitantes que efetivamente possam precisar da nossa ajuda neste sentido. O núcleo faz um balanço positivo desta iniciativa e irá continuar a prestar este auxílio».