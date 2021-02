Famalicão: JSD de S. Cosme, Telhado e Portela apela à dádiva de sangue

O Núcleo da Juventude Social-Democrata de Vale S. Cosme, Telhado e Portela estimulou, durante o mês de fevereiro, os jovens para a dádiva de sangue.

Para darem o exemplo, na semana passada, vários elementos da comissão política, mesa do plenário e militantes estiveram presentes no CHMA para fazerem uma dádiva de sangue.

Dá a conhecer aos interessados que as colheitas de sangue no Hospital acontecem todas as manhãs dos dias úteis, das 09h às 13h (às quartas ainda também entre as 14h e as 15h) e aos terceiros sábados de cada mês, entre as 09h e as 12h.

O presidente do Núcleo admite que fazia parte do plano de atividades organizar uma colheita de sangue em parceria com a Associação de Dadores de Sangue de Famalicão, mas dada a situação de pandemia, optou por sensibilizar a juventude.

Luís Barroso lembra que é importante incutir na sociedade o espírito de solidariedade e, para o concretizar, nada melhor do que dar sangue. Sublinha que não custa nada, basta confiar nos técnicos de sangue.