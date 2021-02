Famalicão: JSD de Ribeirão tem nova direção

O ato eleitoral decorreu no dia 11 de fevereiro e a sufrágio apenas uma lista, com Isabel Araújo Costa a ser eleita presidente da Comissão Política. A seu lado está Joana Araújo (vice-presidente); Ana Catarina Silva (secretária-geral) e Catarina Faria, Simão Araújo, José Oliveira e Diogo Xavier (vogais). A Mesa do Plenário é presidida por Catarina Machado, secundada pelo vice-presidente Vítor Silva e pela suplente Joana Amorim.

Isabel Araújo Costa, que sucede a Catarina Machado, elenca como desafios as eleições autárquicas e o apelo aos jovens ribeirenses para mostrarem «as suas capacidades, desafiando-os a fazer política terra-a-terra, com debate e estratégias profícuas sobre áreas como a educação, a saúde e a justiça, promovendo um diálogo sério, indo muito além do abanar de bandeiras».

A presidente da Mesa, Catarina Machado, assinala que JSD Ribeirão terá já um dos maiores desafios do mandato: as eleições autárquicas. «A JSD estará em comunhão de esforços com o PSD naquilo que será o melhor para Ribeirão e para os ribeirenses, em particular, para os jovens».