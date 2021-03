Famalicão: JS cria núcleo em Joane para levar o debate político à juventude

A Juventude Socialista passa a ter um núcleo na freguesia de Joane, formado por cerca de 20 jovens «que procuram trazer o debate político e a participação cívica à juventude».

O núcleo é presidido por Tiago Ferreira que pretende cativar a população mais jovem para as questões políticas, assumindo o compromisso «de formar uma equipa forte que trabalhe não só em prol dos jovens joanenses, mas de toda a população da vila». Os assuntos culturais, sociais, desportivos e de associativismo «estarão no foco da nossa atenção. O nosso maior compromisso é com as pessoas, estando aqui para ouvir, ajudar e dar voz aos jovens da nossa freguesia».

O líder concelhio, Luís Miranda, vê no núcleo da JS Joane «a materialização dos compromissos políticos que os atuais eleitos da JS Famalicão assumiram. A vila de Joane, além de ser uma autarquia onde o Partido Socialista arrecada expressivas vitórias eleitorais, é também uma freguesia composta por bastantes jovens socialistas que formam diversos quadros políticos e associativos nas associações da vila». Neste sentido, prossegue, «o núcleo da JS surge como uma consequência da identidade política da vila joanense e do valor e do dinamismo dos jovens que nela habitam».