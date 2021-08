Famalicão: Jovens vacinados este fim de semana contra a Covid-19 tiveram direito a brindes (material escolar)

O fim de semana foi de vacinação em massa contra a Covid-19 dos jovens com 16 e 17 anos.

Foram muitas as estratégias adotadas pelas diversas autarquias do país para que os mais novos respondessem ao apelo para serem vacinados. Em Vila Nova de Famalicão, a autarquia decidiu fazer a oferta de alguns brindes a todos aqueles que, neste fim de semana, foram receber uma das doses da vacina.

O material, em grande parte relacionado com a área escolar, esteve disponível para livre levantamento no centro de vacinação localizado em S. Cosme do Vale.