Famalicão: Jovens levam todas as moedas das cascatas de Sto António no centro da cidade

Um grupo de jovens levou, este sábado à tarde, todas as moedas que estavam nos lagos e cestas de cada cascata de Sto António, na Praça 9 de Abril, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

A exposição das cascatas faz parte da programação das festas do concelho, estando abertas para visita até às 23h30.

Cumprindo a tradição, várias associações continuam a construir as cascatas, os famalicenses visitam-nas e deixam alguns donativos (moedas). No entanto, os responsáveis pelas tradicionais obras de arte lamentam o sucedido e reclamam mais vigilância no local.