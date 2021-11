Famalicão: Jovens do Ensino Profissional premiados por projetos empreendedores

Bruna Daniela Freitas (AE D. Sancho I), Henrique Manuel Pereira (CIOR) e João Carlos Martins (INA) foram os vencedores de mais uma edição do concurso “Meu projeto é empreendedor”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com as empresas CEV, Argatintas e Porminho, que patrocinam os prémios.

O objetivo do concurso “Meu projeto é empreendedor” é a valorização dos cursos profissionais, destacando, de entre todos os concorrentes, as melhores Provas de Aptidão Profissional (PAP) apresentadas pelos alunos. Ao mesmo tempo, os organizadores acreditam que é uma oportunidade para incentivar o empreendedorismo entre os mais jovens.

Concorreram à presente edição 22 PAP de diversas instituições educativas da Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão: 10 do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, 3 do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, 3 do INA, 2 da CIOR, 2 da FORAVE, 1 OFICINA, 1 da DIDÁXIS.

Os projetos concorrentes tiveram origem nos cursos profissionais de: Técnico de contabilidade; Restaurante e bar; Cozinha e Pastelaria; Eletrónica, automação e comando; Programação e sistemas informáticos; Auxiliar de saúde; Desenho Digital 3D; Manutenção industrial/Eletromecânica; Gestão; Audiovisuais; Design da Moda; e Design Gráfico.

O júri teve em conta o grau de inovação, a exequibilidade da ideia e o impacto económico e/ou social de cada projeto.

Na passada sexta-feira, o vereador da Educação e Ciência, Augusto Lima, acompanhado pelos empresários e entidades que constituíram o júri, realizou a visita pela exposição das PAP concorrentes e participou nas apresentações públicas orais (Pitch) dos alunos finalistas. O autarca presidiu à sessão de encerramento que contou com a entrega dos prémios aos vencedores.

Bruna Daniela Freitas, do Curso Técnico de Contabilidade do AE D. Sancho I, apresentou o seu projeto “DIGITALIZA-TE”; Henrique Manuel Pereira, do Curso de Eletrónica, Automação e Comando, da Escola Profissional CIOR, apresentou o projeto “Sistema de Gestão, Controlo, Automação de Recursos Elétricos no edifício da Escola Profissional CIOR”; e João Carlos Martins, do Curso de Técnico de Cozinha e Pastelaria, do Instituto Nun’Alvres, apresentou o projeto “Lisa´s Food Truck”. Os três vencedores receberam, cada, um prémio monetário de 500 euros, patrocinado pelas empresas acima referidas.