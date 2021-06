Famalicão: Jovem pianista de Arteduca ganha menção honrosa em concurso

Beatriz Mota, aluna da ArtEduca Conservatório de Música de V.N. de Famalicão, arrecadou uma menção honrosa na categoria até aos 11 anos no concurso de piano de Oeiras, que contou com 27 alunos de Norte a Sul do país.

A jovem de 11 anos é natural da Trofa e escolheu V.N. de Famalicão para ter a sua formação musical. André Silvestre, professor de piano da Beatriz, acredita que este tipo de iniciativas é muito positivo para criar metas e objetivos, assinalando que é motivo de orgulho este resultado, até pela valorização do trabalho dos pequenos pianistas.