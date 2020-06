Famalicão: Jovem Orquestra com mais de 100 candidaturas

Foi grande a procura de jovens instrumentistas para integrarem a segunda edição da Jovem Orquestra de Famalicão (JOF). Mais de cem jovens músicos concorreram às 67 vagas da segunda edição que decorrerá de 31 de agosto a 6 de setembro, com a direção do maestro José Eduardo Gomes.

O estágio de orquestra sinfónica de curta duração promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão faz parte do “Anima-te”, o programa de verão promovido pela autarquia famalicense para os meses de julho, agosto e setembro. A iniciativa culminará com três concertos: 4 (21h30) e 6 (17h00) de setembro, na Casa das Artes, e 5 de setembro (19h00), no Parque da Devesa.

A JOF integra jovens instrumentistas oriundos do concelho e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão. Muitas das candidaturas chegaram de fora de Portugal, com a presença de artistas de instituições de Ensino Superior da Alemanha, Suíça, Países Baixos e Reino Unido.

Para além da Direção Artística, a cargo de José Eduardo Gomes e de um maestro convidado, a orquestra conta também com a colaboração de um Conselho Consultivo constituído por representantes das instituições de ensino artístico especializado e de ensino profissional de música do concelho: CCM – Centro de Cultura Musical, ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.

Mais informações sobre a JOF e lista de candidatos aprovados em www.famalicao.pt/jovemorquestrafamalicao.