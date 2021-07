Famalicão: Jovem de Lousado vítima de tentativa de violação cria crowdfunding para levar o agressor à justiça

Diana Lemos deparou-se com um desconhecido no quarto da sua residência estudantil em Lisboa, em 2019. A jovem, estudante de Jornalismo e natural de Lousado, alertou a polícia e apresentou queixa. Este ano, vai enfrentar o seu agressor em tribunal e pede ajuda através de um crowdfunding para poder suportar um advogado.

No texto da sua campanha, revelou que se tratou de um «um período muito difícil em que todos os movimentos mais bruscos de alguém me provocavam uma reação». Adicionalmente, afirmou que vivia «num estado de alerta constante», tentando «perceber se qualquer pessoa seria o indivíduo». Depois de um ano e meio após a tentativa de abuso, foi identificado o seu agressor. «Recebi um contacto da PJ [Polícia Judiciária] de Lisboa, que me disse que a pessoa teria sido encontrada e que era necessário que eu fizesse a identificação do mesmo. Mais uma vez, voltei à PJ para o reconhecimento fotográfico e um mês depois para o pessoal, ambos bem-sucedidos, pois é impossível apagar a imagem do indivíduo em causa da minha cabeça», esclareceu.

Em setembro, o seu agressor vai ser levado perante a Justiça. Apesar de ter um advogado disponibilizado pelo Estado, Diana Lemos dispensou os seus serviços devido à «postura passiva» evidenciada pelo profissional em relação ao caso. Consequentemente, a jovem não consegue suportar os custos exigidos para uma representação privada. Assim, Diana Lemos decidiu avançar com uma campanha de angariação de fundos através da plataforma GoFundMe.

«Vi-me obrigada a dispensar o meu advogado do Estado e a contratar um advogado privado que me custará aproximadamente 5500€ ao longo do processo», referiu. «Será uma missão difícil, conseguir a condenação dele, mas não irei baixar os braços e, para isso, preciso da tua ajuda». A jovem considera que «conseguir que o meu agressor seja condenado pelo que fez, seria um grande passo» para superar as consequências da tentativa de abuso.

Para contribuir pode aceder a: https://pt.gofundme.com/f/justia?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_krzm+justia