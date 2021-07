Famalicão: Jovem de 26 anos detido depois de dois roubos falhados

A PSP deteve, esta quinta-feira, um jovem de 26 anos por tentativa de furto em Famalicão.

O primeiro alerta surgiu cerca das 20h15, na cidade de Famalicão, depois de uma tentativa de furto não concretizada por ação da vítima.

Enquanto os meios policiais faziam diligências no sentido de localizar o referido suspeito, que se tinha colocado em fuga depois do primeiro furto falhado, a PSP recebeu uma nova chamada, a comunicar a ocorrência de uma tentativa de roubo a uma cidadã com 62 anos de idade. De imediato, os Policias deslocaram-se para o local, tendo o suspeito sido intercetado por populares e entregue à equipa policial.

O detido é presente ao Tribunal Judicial de Guimarães esta sexta-feira.