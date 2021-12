No passado domingo, pelas 06H31, a PSP de Famalicão deteve uma jovem, de 24 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob o efeito do álcool. Submetida ao teste, apresentou uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, acusando 1,40 g/l no sangue.

A detida foi notificada para comparecer junto do Tribunal de Famalicão