Famalicão: Jovem de 20 anos ferido depois de colisão entre carro e mota na Av 9 de Julho

Um jovem de 20 anos necessitou de ser hospitalizado, depois de se ver envolvido numa colisão entre um carro e uma mota, na Avenida 9 de Julho, em Famalicão, cerca das 17h45 desta sexta-feira.

A vítima seguia na mota quando se deu o acidente. Acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.

O acidente provocou algum congestionamento naquela que é uma das artérias principais de acesso à cidade.

A PSP tomou conta da ocorrência, o socorro foi prestado pelos B.V.Famalicenses.