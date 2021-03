Famalicão: Jovem de 19 anos ferida em aparatoso despiste na vila de Riba d’Ave

Uma jovem de 19 anos ficou ferida, na sequência de um acidente de viação, registado na Avenida Narciso Ferreira, na vila de Riba d’Ave, em Famalicão.

Tudo aconteceu cerca das 00h30 deste domingo quando, por razões não apuradas, a jovem terá perdido o controle da viatura que conduzia, tendo o veículo entrado em despiste.

A vítima foi assistida pelos B.V. de Riba d’Ave, com quartel a poucos metros do local do acidente.

A GNR tomou conta da ocorrência.

A jovem foi transportada com ferimentos que não inspiravam cuidado de maior para o Hospital de Guimarães.