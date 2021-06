Famalicão: José Fernandes do GD Natação recebe Prémio Excelência

O presidente do Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão, José Fernandes, recebeu o Prémio Excelência na edição dos galardões Famalicenses D’Ouro de 2020. A 6.ª edição do Famalicão Dança, da Academia Gindança foi considerado o evento do ano, nas últimas galas descentralizadas dos Famalicenses D’Ouro.

As cerimónias de entrega dos últimos galardões dos Famalicenses D´Ouro desenrolaram-se na última quarta-feira, dia 23 de junho. A entrega dos vários troféus decorreram desde dezembro de 2020 e contaram com as presenças do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador das Freguesias e do Desporto, Mário Passos. O município consagrou 184 atletas e equipas desportivas do concelho que na época 2019/2020 conquistaram o título de campeões nas diferentes modalidades em que competiram.

«Apesar da pandemia conseguimos dignificar a entrega dos Famalicenses D’Ouro, homenageando os nossos atletas e as nossas instituições desportivas como elas merecem», afirmou o vereador das Freguesias e do Desporto, Mário Passos. Paulo Cunha realçou a «incrível dinâmica e trabalho dos atletas e clube de Famalicão».