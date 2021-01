Famalicão: Jornadas da Família em formato digital

As XVI Jornadas da Família, uma organização das Equipas da Pastoral Familiar de S. Martinho de Brufe e de Stº Adrião de Famalicão vão realizar-se no mês de fevereiro, mas totalmente digitais, pelas redes sociais das paróquias, devido à pandemia da covid-19.

O tema escolhido para este ano é a “Família – Laboratório de Caridade”, que se divide em quatro subtemas que ocorrem todas as sextas-feiras do mês, às 21h15, com um orador convidado.

No dia 5 de fevereiro, o tema é a “Família – Trabalho e Lazer” com Fátima Amorim; no dia 12 de fevereiro, Juan Ambrósio fala sobre a “Família – Igreja Doméstica”; a 19 de fevereiro, com Nuno Almeida, analisa-se a “Família – Amor e Divórcio”; a última do mês está marcada para o dia 26, sobre “Família – Caridade Conjugal” para abordar o tema “Família – Caridade Conjugal”.