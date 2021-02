Famalicão: Jornada da Família prossegue esta sexta-feira

Na noite desta sexta-feira, 12 de fevereiro, às 21h15, na rede social das paróquias da unidade Pastoral (www.facebook.com/ParoquiaStoAdriaoVilaNovaDeFamalicao), decorre o segundo encontro no âmbito da XVI Jornada da Família, organizada pelas equipas de pastoral familiar de São Martinho de Brufe e de Santo Adrião de Vila Nova de Famalicão.

O tema – “Família – Igreja Doméstica” – tem como orador Juan Ambrósio, licenciado em Teologia, docente da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (desde 1991) onde tem lecionado em diversas áreas. Nesta conversa, o orador falará da Família enquanto «pequena igreja, lugar da fecundação da fé, do seu desenvolvimento e amadurecimento, que se torna compromisso com a vida e a sociedade», escreve a organização do evento.