Famalicão: Jorge Paulo Oliveira ouve preocupações da Associação de Moradores das Lameiras

O deputado famalicense visitou esta segunda-feira, dia 24 de maio, a Associação de Moradores das Lameiras. A visita tinha como objetivo acompanhar o trabalho de solidariedade, criatividade e inovação da associação.

Jorge Paulo Oliveira, do PSD, juntamente com o presidente da direção, Jorge Faria, abordou os projetos em curso e principais preocupações da Associação de Moradores. As técnicas e os responsáveis por diversos departamentos e serviços da instituição também estiveram presentes aquando da análise das iniciativas a desenvolver.

A associação destacou a Casa Abrigo, espaço estruturado e direcionado na área da violência doméstica. A instituição gostaria de ver alargada a capacidade da casa de seis para 12 utentes. No entanto, como os custos para assegurar o seu correto funcionamento são avultados, a ANL precisa de apoio do Estado.

A Associação de Moradores das Lameiras alertou Jorge Paulo Oliveira também para a necessidade de as comparticipações da Segurança Social acompanharem o aumento do salário mínimo nacional. O aumento de salário traduz-se no aumento dos custos de contexto das Instituições Particulares de Solidariedade Social que, sem o devido apoio da administração central, levanta dificuldades ao nível da sustentabilidade das instituições e da qualidade das diferentes respostas sociais.