Famalicão: Jorge Paulo Oliveira insiste num Plano de Despoluição da Bacia Hidrográfica do Ave

Em campanha eleitoral, o deputado Jorge Paulo Oliveira falou do ambiente, reivindicando do Estado um Plano de Despoluição da Bacia Hidrográfica do Ave e sublinha ser imprescindível que abranja todos os municípios responsáveis pelos recursos hídricos da Bacia.

O candidato do PSD, na lista pelo círculo eleitoral de Braga, visitou na freguesia de Bairro as margens do Rio Ave na sua interseção com o Rio Vizela, seu maior afluente, tendo alertado para a importância que deve ser concedida a todo este ecossistema.

Já em Riba de Ave, numa visita às margens do Rio Ave guiada pelo responsável da H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, ficou a conhecer o trabalho desenvolvido no domínio da preservação ambiental, nomeadamente na revitalização das margens daquele rio.

Na opinião de Jorge Paulo Oliveira, não faltam bons exemplos de intervenções na recuperação de açudes e suas azenhas, na dinamização de praias fluviais, no restauro de pontes históricas e na proteção dos ecossistemas ribeirinhos. Temos, por isso, o dever de despoluir e revitalizar esta bacia hidrográfica. Mas isso só é plenamente alcançável se formos capazes de garantir um rio ambientalmente protegido e patrimonialmente preservado», argumenta.

«É absolutamente fundamental o envolvimento de todos os municípios e entidades num trabalho conjunto que preveja e calendarize medidas de vigilância, prevenção, controlo e mitigação, por forma a potenciar os investimentos públicos e privados já realizados e a fomentar outros, tendo em vista a tão desejada despoluição, que permitiria devolver o rio às comunidades e, por essa via, incrementar os níveis de qualidade de vida», defende.

O candidato recordou que a Câmara Municipal de Famalicão apresentou, recentemente, uma candidatura de 1,2 milhões de euros ao COMPETE 2020, numa parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, para a execução do projeto de recuperação e valorização hidrográfica da Bacia do Ave, nomeadamente os Rios Ave, Pelhe, Guisande e o ribeiro de Beleco, em Ribeirão.