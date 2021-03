Famalicão: João Antunes com exposição digital no Portal da Juventude

O artista plástico e performer famalicense João Antunes mostra os seus trabalhos numa exposição digital disponível no portal da Juventude de Famalicão, em http://www.juventudefamalicao.org.

João Antunes colaborou no projeto “Plastic Organic”, de Alex Côté, e foi codirector do projecto “AGIT Lab – art residence”, onde teve a oportunidade de conhecer e colaborar com diversos artistas internacionais, tais como Mathieu-Philippe Perras, Zoé Boivin, Christopher Fuelling, Paulina Almeida e Dulce Duca.

Nesta exposição, o artista famalicense apresenta um conjunto de trabalhos em pastel sobre diversos materiais, «onde procura romper com o estado embriagado das pessoas, utilizando cores saturadas, uma espécie de néon, de forma a captar a vista de quem a vê aos primeiros instantes e deixá-las divagar pelas cores presentes».