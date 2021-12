Famalicão: Joana Ferreira (Liberdade) vence escalão júnior da Famalicão-Joane

A Câmara de Vila Nova de Famalicão ocupa a 13.ª posição no ranking dos municípios de grande dimensão com melhor eficiência financeira em 2020, de acordo com o Anuário Financeiro. Santa Maria da Feira ocupa a primeira posição, seguida de Sintra e Maia. De realçar que no distrito de Braga, Barcelos está no 10.º lugar, três posições melhor do que Famalicão; os outros grandes seguem atrás.

Dos 308 municípios portugueses, organizados por dimensão populacional (Famalicão está entre os 24 concelhos grandes por terem mais de cem mil habitantes), só 71 fecharam o ano de 2020 com um nível satisfatório de eficácia e eficiência financeira.

Em análise estão nove indicadores, designadamente índice de liquidez, EBITDA sobre os proveitos operacionais, peso passivo exigível no ativo, passivo por habitante, taxa de cobertura financeira da despesa realizada no exercício, grau de execução do saldo efetivo, índice de dívida total, índice de superavit e impostos diretos por habitante.

Publicado desde 2003, o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é da responsabilidade do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, que conta com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e do Tribunal de Contas, com o objetivo de ser uma referência na monitorização da eficiência do uso de recursos públicos pela administração local. À semelhança de anos anteriores, a edição de 2020 foi coordenada pela investigadora do IPCA Maria José Fernandes.