A Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália realizou, no passado sábado, no salão polivalente, o tradicional jantar de natal.

Cumprindo com as normas da Direção-Geral da Saúde, o evento, apesar de limitado, teve como finalidade a união e convívio dos associados, familiares e amigos e contou com a presença e apoio da Junta de Freguesia.

O jantar foi animado por um DJ e, no final, decorreu um baile com músicas dos anos 80 para alegria dos participantes.