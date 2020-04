Famalicão já tem um veterinário à porta!

Pela necessidade de se optimizar recursos e de se profissionalizar a especialidade, perdeu-se a figura do médico de família de antigamente, o médico que criava laços de amizade com os seus pacientes, que ia a nossa casa e que conhecia não só o histórico clínico de todos os elementos da nossa família, como também um pouco de cada um de nós, da nossa situação profissional, do desempenho escolar dos nossos filhos, dos nossos projectos de vida, etc.

Apercebendo-se da existência de um conjunto de constrangimentos relacionados com as deslocações dos animais para as clínicas veterinárias e da necessidade de se estabelecer relações de maior proximidade e confiança com os tutores, um grupo de empreendedores está a tentar recuperar a figura do médico de família de antigamente associando-o à realidade dos animais de estimação. Através do projecto intitulado Veterinário à Porta esta equipa presta serviços médico-veterinários ao seu melhor amigo sem ter que sair de casa.

Para fazer face à epidemia do COVID-19 e com o objectivo de protegerem não só os animais, como também os seus tutores, estruturaram três níveis de intervenção:

No primeiro nível encontramos um serviço de teleconsulta onde são esclarecidas, não só todas as dúvidas sobre o estado de saúde dos animais, como também são sinalizados os casos urgentes que necessitam da presença física do médico veterinário.

O segundo nível está orientado para casos de carácter urgente sinalizados no primeiro nível, mas que dispensam dos recursos de uma unidade clínica. Neste nível a equipa médica do Veterinário à Porta consulta os animais no exterior das habitações, respeitando o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Por último, no terceiro nível, orientado para casos de carácter urgente mas que não dispensam os recursos de uma clínica, os animais são transportados das suas habitações para a unidade clinica e devolvidos aos seus tutores após serem tratados.

O concelho de Vila Nova de Famalicão está abrangido por este novo serviço e se desejar, poderá saber mais informações através do 911 035 453.