Já está a funcionar, na Unidade de Saúde de Delães, em Vila Nova de Famalicão, o gabinete médico dentário, que disponibiliza consultas através do Serviço Nacional de Saúde.

O gabinete que entrou em funcionamento no início deste mês, resulta da adesão do municipio de Famalicão ao programa “Saúde Oral para Todos”, promovido pelo Governo. Com este programa, a autarquia assumiu todos os encargos financeiros com os equipamentos necessários para a criação do consultório, através de um investimento municipal de cerca de 50 mil euros. Por sua vez, o Governo assegura os recursos humanos habilitados (médico dentista e auxiliar técnico), os consumíveis necessários e as adequadas condições de funcionamento do espaço.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, e a vereadora da saúde, Sofia Fernandes, visitaram o espaço na passada quinta-feira, sendo acompanhados pelo diretor executivo da Unidade de Saúde, Ivo Sá Machado, e pelo diretor clínico, Frederico Salgado.

O autarca mostrou-se muito satisfeito com “a criação desta nova resposta médica e social no concelho”. “Desta forma, conseguimos garantir a toda a população o acesso à prestação de cuidados de saúde essenciais e de proximidade”, adiantou, salientando que “as autarquias desempenham, ao nível local, um papel preponderante, no âmbito do bem-estar das populações, constituindo-se como uma plataforma naturalmente capaz de congregar os vários domínios de atuação das políticas públicas”.

Ivo Sá Machado, por sua vez, destacou “as excelentes condições do gabinete médico” e destacou a importância desta “nova resposta de saúde para a população”.

Uma das primeiras utentes a beneficiar da consulta dentária foi Maria da Conceição, de Riba de Ave, que considerou a medida “muito boa e essencial para uma vida melhor”. “Se estas consultas existissem há mais tempo, não teria chegado ao ponto de gravidade que estou hoje e teria mais qualidade de vida”, salientou.

Para aceder às consultas dentárias, os utentes devem solicitar o serviço ao médico de familia, que faz o reencaminhamento necessário.

Refira-se que o investimento do município surge no âmbito das políticas de apoio social desenvolvidas pela Câmara Municipal, através de uma parceria com a Administração Regional de Saúde do Norte, contribuindo para a promoção de uma política efetiva de combate às assimetrias territoriais e sociais.