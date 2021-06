Famalicão: Já há programa para julho na Casa das Artes

Em julho, a Casa das Artes vai apresentar os espetáculos “Como perder um país”, “Fausto”, “àmostra – circo contemporâneo”. O mês é ainda marcado pela 22ª edição do Cinema Paraíso, organizada pelo Cineclube de Joane.

“Como perder um país” vai ser exibido no grande auditório da Casa das Artes nos dias 1,2 e 3 de julho, pelas 21h30. O espetáculo aborda momentos vivenciados por dois líderes muito diferentes que são levados ao poder e que são confrontados por um inimigo familiar e silencioso. Os interessados em assistir ao teatro podem adquirir um bilhete por seis euros. Os estudantes, seniores e as pessoas que apresentaram cartão quadrilátero podem comprar um ingresso por três euros.

“Fausto” vai ser apresentado nos dias 23 e 24 de julho, pelas 21h30, no grande auditório da Casa das Artes. O teatro, encenado por Jorge Pinto, dá vida ao mito literário moderno de Fausto que surgiu na Alemanha na primeira metade do século XVI. Os famalicenses podem assistir o espetáculo por quatro euros. Os estudantes, seniores e as pessoas que apresentaram cartão quadrilátero podem adquirir o bilhete por dois euros.

“Àmostra – circo contemporâneo” decorre de 27 de julho a 1 de agosto. No evento, a Casa das Artes mostra os trabalhos profissionais dos finalistas do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC).

A 22ª edição do Cinema Paraíso arranca no dia 4 de julho e termina a 18 de agosto. No dia 4 de julho, vai ser exibido o filme “Benzinho” de Gustavo Pizzi, no Parque de Jogos da Carreira. No dia 7, os famalicenses podem assistir à longa-metragem Knives Out: Todos São Suspeitos”, no Parque da Devesa. A obra cinematográfica “Tempos Modernos”, de Charlie Chaplin, vai ser apresentado a 11 de julho, no Parque de Jogos de Arnoso Santa Eulália. No dia 14, “A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca” chega ao Parque da Devesa. A 18 de julho, vai ocorrer a exibição do filme “Mirai”, no CIIES, em Vale São Cosme, e a 21 de julho, vai ser apresentado no adro da igreja de Fradelos o filme “Parasitas”. No dia 25 de julho, “Ordem Moral” pode ser visualizado no Campo de Jogos da ADERM, em Mogege.