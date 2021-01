Famalicão: Já foram entregues 15 502 refeições ao domicílio

Desde que o serviço gratuito de entrega de refeições ao domicílio começou, a 14 de novembro, já foram entregues 15 502 refeições.

A medida foi criada pela Associação de Restaurantes de Famalicão e pela autarquia famalicense. Está a decorrer de segunda a domingo, entre as 19 e as 22h30. Começou por ser apenas ao fim de semana, mas foi alargada a todos os dias da semana com a entrada de Portugal em confinamento, que obrigou ao fecho dos restaurantes.

Este serviço de entrega ao domicílio é gratuito e válido em mais de sessenta restaurantes aderentes que pode saber quais no site https://www.famalicao.pt/restaurantes-de-famalicao-em-sua-casa.

Aos consumidores basta contactar o restaurante e encomendar a refeição. A campanha é válida para encomendas de valor superior a 10 euros. O pagamento deverá ser efetuado diretamente ao restaurante por MB Way ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos ao estafeta.

A rede criada para o efeito já conta com a colaboração de 70 estafetas dos quais 8 são taxistas.