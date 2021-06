Famalicão já exibe a escultura do Quadrilátero Cultural

Já está em Vila Nova de Famalicão, junto à Casa do Território, no Parque da Devesa, a escultura do Quadrilátero que apresenta o projeto sob esta forma artística!

Inspirada pela história das 4 cidades – Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães – a artista Aheneah selecionou 4 espaços patrimoniais como ponto de partida para a narrativa desta peça que está agora exposta.

Com a paleta de cores do Quadrilátero Cultural, a artista fez uma seleção de várias tonalidades de lã que lhe permitiu criar um jogo de luz e sombra, com altos contrastes e cores vibrantes.

Quando vista de perto, a peça faz com que o olhar se perca na abstração das cruzes; à distância, desvenda o grafismo.