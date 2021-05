Famalicão: Já está a decorrer o concurso de quadras a Santo António

O concurso de Quadras de Santo António, promovido pelos pelouros da Mobilidade e da Família do Município decorre até 9 de junho. Trata-se de mais uma iniciativa que visa assinalar as Festas Antoninas, que se realizariam na cidade e um pouco por todo o concelho, nesta época de santos populares.

Todas as pessoas podem participar e, desta forma, honrar Santo António.

Consulte como o pode fazer aqui Normas do Concurso »

Os/as vencedores/as serão conhecidos no dia 13 de junho, dia de Santo António, através dos meios de comunicação social e das plataformas digitais afetas ao município.