Famalicão já arrecadou perto de 34 milhões de euros do Portugal 2020

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, anunciou, na Assembleia Municipal, que Famalicão já arrecadou perto de 34 milhões de euros, através de vários projetos que foram apresentados aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, no âmbito do Portugal 2020.

O autarca sublinhou que se «olharmos para o valor arrecadado no anterior quadro comunitário – o QREN 2007-2013 – que foi 29 milhões de euros, percebemos que a nossa capacidade de captação de fundos comunitários ultrapassou em cerca de cinco milhões de euros aquilo que foi o montante captado no anterior programa de fundos. E é bom lembrar que ainda temos mais cerca de dois anos até ao fecho deste programa, através da Bolsa de Recuperação anunciada».

Neste conjunto de intervenções, com fundos comunitários, está a reabilitação do Mercado Municipal, do Centro Urbano, do Teatro Narciso Ferreira, da rede urbana pedonal e ciclável, incluindo a Via Ciclo Pedonal Póvoa de Varzim – Famalicão.

Paulo Cunha realçou esta «capacidade do município de captar fundos comunitários e de aproveitar oportunidades», salientando ainda que esta captação «vai muito além daquilo que é afeto à região e até ao próprio país». Deu como exemplo a recente aprovação do projeto “Life Pateiras – Natural Adapt 4 Rural Areas”, ao programa Life dirigido diretamente pela União Europeia. Neste caso, «conseguimos arrecadar mais um milhão de euros para as Pateiras do Ave, em Fradelos, através de um projeto que proporcionará uma intervenção de grande montante naquele complexo natural».

Estes 34 milhões representam um volume de investimento superior, uma vez que atinge os 52 milhões de euros no total. «Isto significa que aos 34 milhões de euros dos fundos comunitários conseguimos adicionar 18 milhões de fundos municipais e isso foi a razão principal para que conseguíssemos captar os apoios», explicou. O edil enalteceu a saúde financeira do município que permitiu captar este investimento europeu.

Relembrou o autarca que os fundos comunitários são oportunidades que não devem ser perdidas, porque não se repetem. «Se no tempo certo, não soubermos aproveitar as oportunidades, elas dificilmente se repetirão. Então ou esse investimento nunca mais se faz ou faz-se com 100 por cento de esforço municipal», vincou.