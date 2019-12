Famalicão: Já arrancou retirada de amianto na Escola Júlio Brandão

Foi no final do primeiro período letivo, depois do dia 17 de dezembro, que arrancaram os trabalhos de remoção de amianto na Escola Júlio Brandão, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Este era um dos estabelecimentos que fazia parte da lista de escolas que ainda continha este material perigoso para a saúde humana.

A Cidade Hoje sabe que, todos os trabalhos do corpo docente, nomeadamente as reuniões de avaliação, foram transferidos para a escola Camilo Castelo Branco, de forma a facilitar a empreitada.

Escolas com amianto no concelho de Vila Nova de Famalicão

D. Maria II,

Nuno Simões

EB 1,2,3 de Arnoso Stª Maria e de Gondifelos

Secundária Padre Benjamim Salgado.

Na Escola Júlio Brandão, a remoção do amianto deve ficar concluída até ao regresso dos alunos para o segundo período, ou seja, até dia 6 de janeiro de 2020.