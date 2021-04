Famalicão: Irmãs Gonçalves representam Portugal no Campeonato da Europa de Badminton

Sónia Gonçalves e Adriana Gonçalves vão competir no Campeonato da Europa de Badminton, de 27 de abril a 2 de maio, em Kiev, na Ucrânia. As atletas do Famalicense Atlético Clube são as representantes de Portugal no evento mais importante do Continente. Sónia marca presença na prova individual e as duas irmãs, na competição de par.

Na prova individual, Sónia está isenta da primeira ronda e defronta, na segunda eliminatória, a vencedora do encontro entre a suíça Jenjira Stadelmann e a ucraniana Natalya Voytsekh. Esta partida está marcada para esta quarta-feira. Em pares, a dupla portuguesa defronta a congénere da República Checa, já esta terça-feira, dia 27 de abril.

Este torneio pontua para a Qualificação Olímpica e todos os pontos arrecadados para a Sónia serão importantes, uma vez que ainda se mantém na luta pelos Jogos de Tóquio 2020 (2021). Os jogos das atletas famalicenses podem ser acompanhados em www.badmintoneurope.tv