Famalicão: Irmãs Gonçalves no Campeonato do Mundo de Badminton

Adriana Gonçalves e Sónia Gonçalves, do FAC, vão ao Campeonato do Mundo que irá decorrer em Huelva, Espanha, de 12 a 19 de dezembro, na categoria de pares senhoras.

As irmãs famalicenses vão juntar-se a Bernardo Atilano, até agora o único português na competição internacional de badminton mais aguardada desta época.

As atletas confirmaram a sua boa condição física ao sagrarem-se campeãs nacionais em pares senhoras e ainda campeã nacional – Adriana Gonçalves -, e vice-campeã – Sónia -, em singulares senhoras no Campeonato Nacional Seniores, que se realizou no CAR Badminton, no passado fim de semana.

Esta presença é, para as atletas, mais um momento ímpar na sua carreira desportiva pejada de títulos, tal como representa para o Famalicense Atlético Clube a afirmação de uma modalidade desportiva que ao longo de anos deu inúmeras vitórias e excelentes valores ao badminton nacional.

No site da Federação Portuguesa de Badminton, a equipa técnica nacional, composta por Diogo Silva e Fernando Silva, declara que «a presença no Campeonato do Mundo, na prova de pares femininos, é um justo prémio para duas atletas que muito têm dedicado à modalidade, com resultados que falam por si. Temos a certeza que a Adriana e a Sónia nos vão deixar honrados com a sua participação e representação do nosso país»

Horácio Bento de Gouveia, presidente da Federação Portuguesa de Badminton, manifestou o agrado pelo aumento da representatividade portuguesa na competição e felicita as atletas famalicenses: «Será certamente um dos momentos mais altos das suas carreiras desportivas e fazemos votos do maior sucesso, nesta competição onde se irão defrontar os melhores jogadores da modalidade».

(Foto: Federação Portuguesa de Badminton)