Com o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária no entroncamento de acesso à A7, a partir da N206, na freguesia de Vermoim, Famalicão, a Infraestruturas de Portugal vai avançar com a construção de uma rotunda.

A informação é avançada pelo Jornal de Notícias que consultou fontes ligadas ao processo.

De acordo com o diário, a empreitada, que inclui a requalificação da N206, terá um custo de 695 mil euros. As propostas apresentadas pelos construtores estão a ser analisadas.