Famalicão: Investimento de 20 milhões da RNM declarado de interesse público municipal

O Grupo RNM tem novas instalações na freguesia de Landim, num investimento de 20 milhões de euros. Além da nova unidade industrial, o grupo apostou na modernização de equipamentos e processos para garantir políticas de sustentabilidade para a segurança, qualidade e ambiente.

«Todas as infraestruturas e recursos estão focados nas melhores práticas. Este investimento terá repercussões em termos de impacto ambiental e da economia de escala dos nossos produtos e serviços. A agregação de todos os processos numa só unidade permitir-nos manter uma oferta competitiva e mais sustentável a longo prazo», afirmou o CEO do grupo, Ricardo Machado.

A RNM é líder de mercado na distribuição de produtos químicos em Portugal e um dos principais players do mercado espanhol. O grupo apresenta, ainda, a terceira maior empresa de Famalicão em volume de negócios, dedicando-se a soluções integradas ao nível da produção, distribuição, logística e transporte de produtos químicos. Adicionalmente, fatura 185 milhões de euros, emprega 358 pessoas.

As novas instalações industriais merecem a classificação de Investimento de Interesse Municipal, decretado pela Câmara Municipal no âmbito do Regulamento Made 2IN. O espaço foi visitado pelo presidente Paulo Cunha e pelo vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima, na última semana.

«O que vi nestas instalações foi o futuro. É gratificante perceber que os nossos empresários investem no presente olhando muito para a frente», declarou Paulo Cunha. O pelo presidente da Câmara Municipal deixou, também, os parabéns à administração e aos quadros humanos da empresa.