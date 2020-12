Famalicão: Investido quase meio milhão de euros nas acessibilidades de Fradelos

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, visitou esta quarta-feira a freguesia de Fradelos. Acompanhado pelo autarca local, Adelino Costa, e pelo vereador das freguesias, Mário Passos, Paulo Cunha percorreu várias ruas da localidade que foram recentemente intervencionadas.

O edil assinalou o investimento de quase meio milhão de euros em dois anos, «uma aposta essencial na qualidade de vida das populações».

Paulo Cunha visitou ainda a Casa Mortuária, obra inaugurada há cerca de um ano e que envolveu um investimento municipal de 146 mil euros, com a construção do equipamento, dos acessos, parque de estacionamento, iluminação e arborização do espaço envolvente.